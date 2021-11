Euroopa, eriti selle idaosa, on täis mürgiseid ajaloomälestusi. Mandri idaosas, mille poliitiline kaart on viimase saja aasta jooksul täielikult ümber kujundatud, kuulub enamik riike Euroopa Liitu. Ka etniline kaart on kohati tundmatuseni muutunud, kui rahvaste asualad on sõdade ja poliitiliste ümberkorralduste käigus ümber kujunenud.