Otsus tuli vastuseks Roheliste petitsioonile, kus väideti, et perekonnaseadus rikub samast soost paaride põhiseaduslikku õigust võrdsele kohtlemisele. 35 000 allakirjutanut palus, et abielu tuleks sätestada kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost. On selge, et Roheliste petitsioon oli sümboolne – samasooliste abielu seadustamiseks pole hetkel ei ühiskondlikku ega poliitilist konsensust. Küll aga väärib märkimist, kuidas otsust seekord põhjendati.