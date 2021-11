Kestlikkust aitab tagada ka digitehnoloogia, kuid tuleb jälgida, et uued lahendused poleks positiivsed vaid näiliselt, kirjutab kolumnist Kaimar Karu.

Kestlikkuse arutelude põhitähelepanu on enamasti olnud keskkonnal, sest kliimamuutuste mõju inimkonna, sealhulgas eestlaste tulevikule on kõige käegakatsutavam ja põletavam. Kuigi Eestit – erinevalt Vaikse ookeani saareriikidest – ei ähvarda lähiaastatel vee alla jäämine, on ka meil kestlikkuse üle peetavas avalikus diskussioonis keskkonnateemad kõige rohkem tähelepanu pälvinud.