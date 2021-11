Glasgow’ kliimakohtumise üks esimesi tulemusi oli Eesti ja veel 99 riigi poolt alla kirjutatud metsadeklaratsioon. Selle kohaselt teevad riigid olulisi pingutusi, et peatada metsade häving ja ökoloogiline vaesumine aastaks 2030. Samuti mahitavad riigid põhimõttelisi muutusi maapiirkondade elukorralduses, et nii metsad kui neist vahetult sõltuvad inimesed oleksid paremini valmis kliimamuutuste pidurdamiseks ja nendega kohanemiseks ning annaksid maksimaalse panuse elurikkuse säilitamisse.

On rõõmustav, et metsad on nõnda paljude riigijuhtide südamel, ent muret teeb deklaratsiooni üldsõnalisus ja pikk ajalugu varasemate lubaduste murdmisega. Nõnda pole välistatud, et metsa, puude taha üritatakse peita võimalik läbikukkumine tööstusheitmete pidurdamisel.