Sel nädalal on Postimehe Fookus isadepäeva lainel. Sestap on jutuks hiljuti toimunud meeste küsitluse tulemused. Kui meediapilti jälgides võib jääda mulje, et parem on olla mees kui naine, siis äsjane uuring seda ei kinnita. Väitega, et Eestis on hea olla mees, nõustus 71 protsenti meestest, ning 75 protsenti naistest leidis, et hea on olla naine. Järelikult on naine olla ehk isegi veidi parem, aga küllap on isemoodi mured mõlemal sool.