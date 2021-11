​Mul ei ole põhjust teadlastes ja nende esitatud faktides kahelda. Olles ise vaktsineerimise mõjusse uskuja, arvan, et minu Kanadas viibimise ajal vaid kergete külmetusnähtudega kulgenud koroonahaigus kulges suuremate vaevusteta just vaktsineerimise tulemusel. Samas, selleks mingeid fakte ja tõestust ma esitada ei saa. Seda enam, et üha enam tuleb näiteid ka vaktsineeritutest, kes on väga raskelt haigestunud.