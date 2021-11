Meil on kaks last, kellest üks on distantsõppel. Tallinnas. Jah, me kõik oleme vaktsineeritud. Tegime seda selleks, et kaitsta oma tervist ja ühiskonda tervikuna, järgides teadlaste ja rahva juhtide soovitusi, kirjutab lapsevanem Katrin Liivat.