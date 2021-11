Need on vaid mõned pealkirjad tänasest Venemaa peamisest riiklikust ajalehest Rossiiskaja Gazeta. Kui lugedagi neid n-ö puhta lehena, veelgi enam, kui omada all varasemat samas võtmes esitatud fooni, on pilt selge: Euroopa Liidu ja NATO riigid korraldavad oma välispiiril mingit sigadust, kasutades migrante oma sõjalise jõu kasvatamiseks ja valmistuvad mingiteks provokatsioonideks Vene-Valgevene ühisriigi vastu.

Meie poolt vaadatuna on lugu aga risti vastupidine: Leedu ja Poola üritavad tagasi tõrjuda relvaks muudetud põgenikelainet. Seda relva kasutavad meie naabrite ja liitlaste vastu Valgevene ja Venemaa, sest ohjad selles paarisrakendis on üha määravamalt Moskva, mitte Minski käes.

Olen kümneid kordi kasutanud seda seletust: iga loo puhul on oluline see, kuhu panna alguspunkt. Praegune kahe idanaabri ühislugu räägib kurjast ja hoolimatust Läänest, kes ahistab oma piiridel põgenikke, kasutades neid ettekäändena jõu kasvatamiseks piirialadel.

«Valgevene õhuväe ülem Anatoli Bulavko nimetas olukorda riigi piiridel ebanormaalseks. „Viimase kahe kuu jooksul toimusid meie piiride ääres luurelende enam kui 200 korral,» konstanteeris ta. Need lennud «tagavad kontrolli meie riigi õhuruumi üle, elektroonilise aparatuuri üle 24 h päevas». Tema sõnul on piiri äärel 15 km tsoon, kuhu lennuseadmed ilma äärmise vajaduseta sattuma ei pea. Bulavko täpsustas: «Viimase kuu jooksul lennati selles tsoonis meie piiride ääres üle 100 korra».

Igaks juhuks kordan, et eelmine lõik oli tsitaat murelikult Valgevene õhuväeülemalt. Järgmine on tsitaat Valgevene televisioonist: «Nagu teatavad Valgevene sõjaväelased, on viimasel ajal sagenenud sõja- ja luurelendude arv. Sellele vastuseks me tugevdame oma läänepiiride valvet. Kuid olukorda aetakse aina kuumemaks, Poola sõjaväelaste hulk meie piiride ääres on kasvanud kolmekordseks. Veel veidi ja Poola on valmis tanke Valgevene piiri äärde tooma.»