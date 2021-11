Kui 1988. aastal toimus loomeliitude pleenum, küsis üks kõneleja: «Kui võtame Eestimaa, siis viimase neljakümne aastaga oleme meie siin maal, selle võimu all, suutnud ülejäänud maailmast 20–30 aastat maha jääda. Mida me oleme siis teinud? Kas te kujutate ette kahte naabrit, kahte talumeest, kellest üks jääb teisest tootmise poolest 40 aastaga 30 aastat maha? See on ju absurd. Minu meelest on see maailmarekord, kuid ma ei tea, kas see on Guinnessi raamatusse sisse võetud.»