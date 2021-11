Aivar Sõerd. FOTO: Jaanus Lensment

Tegevuspõhise eelarvestamise eksperiment tuleb tunnistada läbikukkunuks ja lõpetada nii kiiresti kui võimalik, kirjutab riigikogu liige Aivar Sõerd (Reformierakond).



Riigikontroll avaldas hiljuti kontrolliaruande, mille järgi eelmise aasta riigieelarve koondsummad osutusid valeks. Vigade tekkimise põhjused on seotud tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminekuga.

Rahandusministeerium on seda käsitlenud innovatsioonina avalikus sektoris. Kulud on liigendatud tulemusvaldkondade, programmide ja tegevuste lõikes. Programmilisi tegevusi on järgmise aasta riigieelarves kokku 240. Justiitsministeeriumi valitsemisala eelarves pole näiteks enam vanglate ülalpidamiskulu, vaid on inimväärika karistuse täideviimise teenuse kulu.

Programmiliste tegevuste juhtimiseks on püstitatud tulemuseesmärgid, need tuleb saavutada teenuste parema osutamisega. Teenuste kvaliteeti, taset ja efektiivsust hinnatakse mõõdikutega. Näiteks inimväärika karistuse täideviimise teenuse mõõdikuks on vanglaametnike poolt vangide vastu toimepandud süütegude arvu viimine nullini.