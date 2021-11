Selge, et mitte iga suvalist tüdrukut ja poissi ei usaldatud leninliku partei poliitbüroo liikmele lilli üle andma. Nad pidid hästi õppima, olema õigest rahvusest ja evima mõlemat vanemat. Tingimata mõlemat, kusjuures vene rahvusest (lubati ka ukrainlaseid ja valgevenelasi, ent seda vaid ühe vanema poolt) ja päritolult töölisklassi kuuluvaid. See seletus sellega, et poliitbüroo liige võis küsida, kes su isa ja ema on, mis nimi, kellena nad töötavad ja – vastus ei pruukinud talle meeldida.