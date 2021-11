06.09.2021. Tallinn. Postimehe ajakirjanik Lea Danilson-Järg. Foto Eero Vabamägi, Postimees FOTO: Eero Vabamägi FOTO: Eero Vabamägi

Koroonapandeemia ajal on tehtud üleskutseid usaldada teadlasi. Aga milliseid teadlasi, kui seisukohad on pidevas muutumises ja kohati vastakad? See pole etteheide, uudne viirus ju alles näitab end ja meie õpime teda tundma, kirjutab toimetaja Lea Danilson-Järg.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Koroonapandeemia ajal on tehtud üleskutseid usaldada teadlasi. Aga milliseid teadlasi, kui seisukohad on pidevas muutumises ja kohati vastakad? See pole etteheide, uudne viirus ju alles näitab end ja meie õpime teda tundma. Loosungid seetõttu ei aita, küll aga avatud meel ning uue infoga kaasas käimine.