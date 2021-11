Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Pea 400 kalaliiki, kelle taastumisele on vähe lootust, on väljasuremisohus, sest inimesed ei ole lõpetanud nende püüdmist ega söömist. Toetudes Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) andmetele, on ELF varemgi tähelepanu juhtinud kriitiliselt ohustatud kalaliikidele meie toidulaual, aga olukord ei ole paranenud.