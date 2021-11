Riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustus on üleval pidada vajalik arv õppeasutusi, aga see ei tähenda, et lapsed peavad koolimajas õppima. Igaühe õigust haridusele saab realiseerida ka distantsõppel, kirjutab pensionär Marika Kirch.

Hiljuti väitis keegi lapsevanem, et ta ei pea ennast lapsele hariduse andjaks, vaid usaldab selleks pedagooge. Luisa Värk kirjutas samuti, et laps peaks saama käia koolis, õppida ja areneda vastava hariduse ja väljaõppe saanud pädevate ja lahedate õpetajate käe all. Üks ETV saatejuht hüüatas hiljuti, et kui koolid lähevad distantsõppele, siis väheneb ju meie laste konkurentsivõime!