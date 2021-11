Ükskõik millist Eesti avaliku võimu usaldusuuringut te ka ei vaataks, vastu vaatavad käärid – eestlased usaldavad riiki venelastest rohkem. Vene meedia koos kohaliku agentuuriga on venekeelseid inimesi 30 aastat mõõdukal tulel hoidnud. Põhimotiiv on see, et Eesti kavatsused nende suhtes on alati pahatahtlikud ning õige viis sellega toime tulla on kanda taskus prisket rusikat. Ära usalda. Ära kuula. Ära ürita mõista.