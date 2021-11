Hiljuti kuulsin uudistes infot, et vaatamata kriisile läks ühe suurriigi minister lapsehoolduspuhkusele. Iseenesest see on ju tänapäeval väga loomulik, et ka isad saavad minna lapsehoolduspuhkusele. Selle info delikaatne moment oli aga see, et selle riigi minister on abielus ühe teise mehega. Uudistetoimetaja aga lõõpis, et kuidas isa nüüd last rinnaga toitma hakkab. Kas sellel isal on ka rinnapiima? Vanema põlvkonna esindajana on mulle selline info ekstraordinaarne ja lapse suhtes vastuvõtmatu.