Istuma jäämine on riskikäitumine. Juba Bernardino Ramazzini nõustas kirjutajaid: ­tõuske ­tihti! Tänapäeva töö on suuresti matemaatikaülesannete lahendamine ja selleks on rühikas ­istumine väga hea asend! Katkestamatu istumine teeb meid aga haigeks ja lühendab eluiga. Tugi- ja ­liikumiselundkond, süda ja vereringe, ainevahetus, ajutegevus – kõik elundisüsteemid saavad pihta. Ähvardavad rasvumine, ka maksa rasvumine ilma alkoholi joomata, samuti pahaloomulised kasvajad, hambakaariese tekkeski on liigsel istumisel roll.