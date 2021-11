Euroopa tuleviku konverents on suurepärane algatus, mis annab tavainimestele võimaluse osaleda ELi otsustusprotsessides. Kodanike sisulise kaasatuse osas on aga veel pikk tee minna.

Kriitikal on muidugi tõepõhi olemas ning sellele leidub hulganisti näiteid. Konverentsi korraldanud Euroopa poliitikud valisid arutelu vormiks kõnede pidamise, kus nad kodanikest selgelt üle olid. Sellise arutelu plussiks on ka see, et kõned ei pea teiste osalejate öeldut puudutama.