Igasugust kuritegu tuleb käsitleda võrdselt tõsiselt, sõltumata sellest, kus see on toime pandud ja kui sageli seda tüüpi kuritegusid toimub. Sealhulgas on võrdväärselt oluline ka linna kui kogukonna nulltolerants ja hukkamõist kuritegevusele ning turvalisuse riivamisele, kirjutab kolumnist Martin Tikk.