Sel nädalal Glasgow’s toimuv COP26 tippkohtumine on oluline võimalus kujundada kindel kurss liikumiseks süsinikuheiteta maailma poole. Süsinikdioksiidi heitkoguste kaotamine on ainus viis katastroofiliste kliimamuutuste ärahoidmiseks. Aeg Pariisi kokkuleppe eesmärkidega seotud piisavalt kiireks üleminekuks möödub ruttu, kuid – mis kõige tähtsam – praegu ei ole veel hilja.

Üleminekuga võivad kaasneda kulud, kuid see pakub ka uusi võimalusi. Tehnoloogia areng on oluliselt vähendanud päikeseenergia maksumust ja see on nüüd üks odavamaid elektriallikaid, mida inimkond on seni kasutanud. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel oleks rohkem kui pool Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks vajalikust heitkoguste täiendavast vähendamisest võimalik saavutada lisakuludeta elektritarbijatele.