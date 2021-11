Taimekasvatus on peen kunstiliik. Ei ole nii, et pistad seemne suvalisse «mulda» ja tulemus on nauditav. Turvas on jätkuvalt kvaliteetse kasvumulla peamine koostisosa. Aiandusturbal puudub samaväärne substraadist konkurent, sest selle omadused on taimekasvuks optimaalsed, muidu poleks tegu turuliidriga.