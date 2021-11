Millal oleks õige saada järgmine laps? Küllap on see paljudes peredes mingil ajahetkel aktuaalne küsimus. Lapse pooleteiseaastaseks saamine on oluline verstapost – sel hetkel kaotab pere vähemalt ühe sissetuleku. Majanduslikud kaalutlused võivad seega kahe lapse vanusevahe just 1,5 aasta kanti planeerima panna.

Mul endal on kolm last, kel vastavalt 1,5 ja kaks aastat vahet. Meie pereplaneerimise eripära on olnud see, et soovisime palju lapsi, esimene laps sündis aga alles pärast minu 35. sünnipäeva, mil naise viljakus langeb. Seega otsustasime rasedusi mitte edasi lükata ja saada lapsi just nii tihedasti, kui võimalus rasestumise näol tekib.