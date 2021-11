Ma ei soovi oma kirjutisega kedagi veenda minema vaktsineerima või sellest loobuma. Küll aga loodan pakkuda ainet mõtlemiseks. Veenmine on alati vähem tõhus kui inimese enda ratsionaalse arutluse tulemusena tehtud otsus, milleni on jõutud piisava info põhjal. Mul endal ei ole küll mingit kahtlust, et maskikandmine ja vaktsineerimine aitavad pidurdada nakkuse levikut, kuid küllap ei oleks ma pidanud seda lauset poetama – et mitte saada külge silti «peavoolumeedia vaktsineerimispropagandist», kirjutab Tallinna ülikooli psühholoogia õppejõud Avo-Rein Tereping.

Ometi, pärast mõõdukat sorimist mitmes andmeallikas avardus vaade mujal maailmas toimuvale ja see kinnitas mu veendumust. Sest parima ülevaate otsustamiseks annab teadmine, mida tehakse ja kuhu on jõutud mujal maailmas.

Vastuolulist infot tuleb lausa kapaga ja polegi imeks panna, et otsustada on raske ja kaootilises infomüras leiab igaüks oma seisukoha tõestuseks parajasti seda, mida otsib. Massiliselt levib viirusega seotud vastuolulist infot sotsiaalmeedia kõlakodades, kus esinevad võrratult suurepärase veenmisoskusega inimesed, kelle taustast teame vähe.

Juhtusin vaatama dr Ryan Cole’i esinemist. See on vaid üks sadadest lugudest, kus meditsiinitaustaga esineja püüab veenda vaatajaid, kui mäda ja ebaõnnestunud on see, mida tehakse. Patoloog-anatoomina töötav dr Ryan Cole nimetab muuseas oma esinemises kaitsemaski täiesti kasutuks lapiks. Küllap läheb see sõnum eriti hästi peale neile, kes otsivadki maski mittekandmisele õigustust, viitsimata oma peaga mõelda.