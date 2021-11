Glasgow’s kliimakonverentsi jälgides on lihtne olla küüniline. Järjest püünele roninud riigijuhtide sõnavõtte võiks kirjeldada kui «võta üks ja viska teist». Kes värvikamalt (nagu Guterrese «vetsupott»), kes meelelahutuslikumas võtmes (nagu Johnsoni «kliimakriis on kui James Bondi pommivest»), aga sõnum on kõigil üks: tegutseda tuleb kohe, kirjutab toimetaja Merili Arjakas Glasgow'st.