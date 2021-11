Meenutagem, et 1. oktoobril 2021 vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 180, aga 31. oktoobril juba 563 inimest. Lihtne arvutus näitab, et viimasel kuul kasvas koroonapatsientide arv haiglas keskmiselt 12,7 inimese võrra päevas. See tähendab, et iga kahe päeva tagant oli vaja mõnes Eesti haiglas avada uus 25 voodikohaga koroonaosakond, mis täitus patsientidega sisuliselt silmapilk. Samas tempos oli vaja sulgeda tavaosakondi patsientidele, kes vajavad samuti haiglaravi.

Ma ei tea täpselt, kui palju haiglaosakondi ja millistes haiglates on viimase kuu jooksul muudetud koroonaosakondadeks, aga jälle ütleb lihtne arvutus, et neid on umbes 15, kui arvestada, et keskmise osakonna suurus on 25 voodikohta. Seega on nendest haiglaosakondadest patsiendid sisuliselt välja tõstetud, et saaksime seal ravida koroonapatsiente.