Mingit sissejuhatust pole tarvis. Muidugi ei meeldi mulle need nn tühistamised, millest Mäxi puhul räägitakse. Ausalt öeldes ei tea isegi, mis mind rohkem häirib, kas need jutud või see soust, millesse Mäx on lasknud ennast mässida, kirjutab Peeter Volkonski.

Asi ei ole selles, et inimesed nii hirmsasti ise mingis umbluunäljas oleksid, asi on selles, kuidas seda umbluud neile osavalt pähe osatakse määrida. Nelja aasta eest võis EKRE ju rääkida, et nad on Rail Balticu vastu (nad on sõnades seda senini, kuigi teinud pole kärbsepesagi), oma propagandamasinat nad aga meeleavalduse heaks täiel tuuril käima ei lükanud, sest tegelikult ei huvita see asi neid üldse.