Selle mõtteavalduse eesmärk ei ole oponeerida kolleegidele, kes on koduõppe pärast ahastuses. Ega ka kellelegi näpuga näidata. Pigem tahaksin viidata, et laste vaimsel tervisel on mitu tahku ja need ei ole seotud ainult füüsiliselt koolipingis istumisega, vaid ka võimalusega koolivälistest tegevustest osa saada.