Nii nagu südasuvine palavus on asendunud vihmavalingutega, on ka praeguse päikesetõusu valitsuse säravad hetked jäänud selja taha. Asemele on tulnud püsivalt argine sombusus, kus valitsuse ühele läbikukkumisele järgneb teine ja sellele kolmas. Pidevate ebaõnnestumiste taustal süveneb inimestes pettumus, mis väljendub ka EKRE populaarsuses, kirjutab riigikogu liige Lauri Läänemets (SDE).



Kujutagem ette majapidamist, kus pidevalt midagi juhtub, ent korda ei saa ükski asi. Kord hakkab lekkima köögikraan, siis jääb jooksma tualetipott, tagatipuks hakkab sisse ajama ahi ning lõpuks kukub eest välisuks. Ema-isa peavad küll nõu ja kinnitavad lastele ja murelikele sugulastele, et vaatasime üle, asjad on enam-vähem korras ning probleem on hoopis eelmistes omanikes, vee-ettevõttes ja ootamatult kehvas ilmas. Kui vigadele uuesti tähelepanu juhtida, siis kinnitavad vanemad, et juba on uuritud ja arutatud, et alati võib halvemini olla ja kindlasti ei juhtu midagi hullu. Ja siis langeb sisse katus.