Ühes Tšehhovi novellis seisab: «...seni kui sa väikekodanlasega kaarte mängid või temaga einet võtad, on ta leplik, heasüdamlik ja isegi mitte rumal inimene, kuid tarvitseb vaid temaga juttu alustada millestki mittesöödavast, näiteks poliitikast või teadusest, kui ta satub kimbatusse või laseb käiku niisuguse juhmi ning õela filosoofia, et jääb üle ainult käega heita ja eemalduda.»

Tšehhov pani need sõnad suhu loovharitlasele (maalikunstnikule), kes tahaks inimest õilistada. Tema meelest ei muuda koolide ja haiglate rajamine ja teised nn väikesed teod «külaelu idiootsust» (väikelinna idiootsust?), kui kogu ühiskond ei muutu. Inimesed saaksid ainult rohkem vaba aega, et juua ja liiderdada, jätkata oma vegeteerivat eksistentsi. Tema aga tahaks inimpalges esile tuua selle poole, mis on inimeses sarnane jumalaga.