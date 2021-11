Haridusministeerium on käesoleval nädalal alustanud koolides õpilaste kiirtestimist, selleks et ja tsiteerin « pidurdada koolikollete teket ». See on tubli algatus hetkel, kus koolikoldeid juba üle 125 ja tuvastatud nakatunuid ca 1700. Järgmise nädala jooksul tuleb iga 100 õpilase kohta koolides välja 1-2 nakatunut, võibolla ka rohkem. On paratamatu, et järgmise kahe nädala jooksul aga saab keskmiselt igas kooliklassis üks õpilane testimisel positiivse tulemuse, kirjutab b iomeditsiinitehnoloogia ekspert Rainis Venta.

Kiirtestimine on kõikidele õpilastele igal ajahetkel tegelikult vabatahtlik, mis on tervitatav. Õnnestumiseks vajab see võimalikult massilise osalemise saavutamist, milleks on vajalik rakendada positiivset programmi. Haridusministeerium on küll ostnud testid ja saatnud õpetajatele ühe e-kirja, kus sees on kirjas, et teste soovitatakse kasutada koolitunnis ja kolm korda nädalas, kuid selles kirjas pole juhiseid: