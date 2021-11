Meile on alates koroonakriisi algusest korratud, et me usaldaks teadlasi. Olen koroonapandeemia vältel jälginud seda, mida räägib Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ning mida räägivad meie teadusnõukoja liikmed. Näiteks Irja Lutsar kirjutas suvel sotsiaalmeedias, et laste vaktsineerimise individuaalne kasu neile on suhteliselt väike. Samuti on vaktsiinide kõrvamõjusid noorematel inimestel rohkem kui vanematel inimestel. Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et koroonavaktsiinide kohta puudub piisavalt andmeid, et nad saaksid anda üldise soovituse lapsi vaktsineerida. WHO sõnul võiks seda teha siis, kui nad kuuluvad mingil põhjusel riskirühma.