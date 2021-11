Rainer Kattel. FOTO: Elaine Perks

Eesti on taas maailma tipus koroonahaigete arvu poolest. Kui kevadel võis Kaja Kallase valitsus veel viidata eelkäijate vigadele, siis nüüd lasub vastutus üheselt Kallase valitsuse tegemistel ja tegemata jätmistel. Veel enne valimisi viitas peaminister asjaolule, et opositsioonipoliitikute poolt vaktsineerimisvastase meelsuse õhutamine on omane pigem Ida-Euroopale kui Põhjamaadele. Loomulikult kasutavad poliitikud ka mujal kui Eestis ja Ida-Euroopas vaktsineerimisvastasust kui poliittehnoloogilist vahendit, et oma toetajaid mobiliseerida. Piisab, kui vaadata USA või Brasiilia näiteid.