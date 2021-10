Sellist kasvu me kindlasti ei soovi. Aga see on hetkel paratamatu. Kuidas saab olla, et arste ja õdesid ei jätku? Kogu aeg on ju jätkunud. COVID on sootuks teine värk. Koroonatõbisena haiglasse sattumine tähendab juba seda, et organism pole suutnud õigeaegselt viirusele piiri panna. Enamjaolt vaktsineerimatuse tõttu. Haiglas läheb märkimisväärsel osal kehvemini. Kaskaad käivitub: «vuntsidega» hapnikuvarustusest voolikuni hingetorus ja sealt vereringe suunamisele hapnikuvarustajasse on mõned kiired ja lühikesed sammud. Arstide ja õdede töökoormus on selle haiguse puhul meeletu.