Kuku raadio saate «Keskpäevatund» teemad seekordses episoodis olid esmaspäevased uued piirangud, valitsuse strateegiline kommunikatsioon, Tallinna koolide jäämine distantsõppele, Äripäeva palgatop. Saate tegid Priit Hõbemägi, Madis Kimmel ja Heldur Meerits.

«Seal on üks huvitav seisukoht: nimelt on öeldud, et Tallinna linnavalitsuse seisukoht on õigusvastane. Seda on öelnud õiguskantsler Ülle Madise,» kommenteeris Hõbemägi Tallinna linnavalitsuse suunist kõik koolid koduõppele saata.

«Sellist distantsõppele saatmist saab teha ainult siis, kui tegelik epidemoloogiline olukord sellise meetme kasutamist õigustab. Selleks on vaja kindlaks teha konkreetse kooli faktiline olukord. Aga asi on selles, et sellist faktilist hinnangut ei ole pädev andma ei koolidirektor ega koolipidaja, kes on antud puhul Tallinna linnavalitsus. Peale selle jättis Tallinna linnavalitsus konsulteerimata terviseametiga. Ehk otsus tuli üllatusena valitsusele, üllatusena tervishoiuministrile Tanel Kiige. Seega selline aste, mis ühest küljest ei hooli olemasolevast regulatsioonist, teisalt jätab konsulteerimata pädevate organitega, on väga veider,» lausus Hõbemägi.

«Kolmandaks võib öelda, et ka teaduslik põhjendus selleks on küllaltki nõrk. Tallinnas on 21 kooli, kus on vaktsineeritud üle 60 protsendi õpilastest. Ehk need koolid on tõepoolest väga erinevad. See, mis on selle poliitilise teema puhul kõige tundlikum, on väide, et kõige viletsam on vaktsineerimine õpilaste ja õpetajate seas Lasnamäe koolides, kus on Mihhail Kõlvardi valijad. Need koolid oleksidki pidanud selle mõttekäigu järgi minema kinni, kuid mitte Kesklinna koolid,» rõhutas Hõbemägi ja tõdes, et sellist otsust poleks saanud Kõlvart teha ning selle pärast anti kõigile ühe lauaga.

Madis Kimmel meenutas, et Kõlvarti põhjendus «mulle tundub, et nii on mõistlik» ei kõla tema suust esimest korda. «Tihtipeale jääbki mõju ja taust uurimata. Kui tundub, et on mõistlik, siis mida sa veel siin uurid.» Samas leidis Kimmel üldist koroonakommunikatsiooni kommenteerides, et nüüd kipub juba iga minister ning poliitik soleerima sel teemal.