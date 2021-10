AK FOOKUS ⟩ See on süvavõltsing! Päriselt või?

Mis oleks, kui 2024. aastal teataks Eesti peaminister ühes sotsiaalmeedias ringlevas postituses, et tal on oma ametist kõrini ja ta sooviks rahva teenimise asemel minna hoopis Taimaale puhkama? Kas see pöördumine kõlaks usutavalt?



​Kõneleja on ju peaminister, ta näeb ja kõneleb sama hääletämbriga, nagu oleme harjunud teda seni kuulma, isegi tema näoilmed võtavad talle omase kuju. Pealegi on videoülesvõte tehtud Stenbocki maja rõdult. Kõik viitab sellele, et peaminister on teinud vägagi ametliku ja otsekohese läkituse. Selles ei maksa kahelda!