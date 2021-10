Ille Kukk sai sel nädalal Euroopa Kergejõustikuliidu aasta treeneri tunnustuse. Kolm kümnendit treeneritööd teinud Kuke käe all on tipptulemusi saavutanud mitu noort, kuid vägev sportlaskarjäär on selja taga ka temal endal. Kuke nimel on Eesti rekordid 3000 ja 5000 meetri jooksus, mida pole veel 35 aastat hiljemgi kellelgi lüüa õnnestunud.