Eesti autojuhid on pidanud viimaste kuude jooksul kohanema uute ja hirmutavate hindadega – tanklapostidel säravad numbrid, mida varem ei osatud näha ka kõige halvemas unenäos. Pannes kütuse hinnatõusu laiemasse konteksti, võib öelda, et mootorikütuste tarbijatel on veel hästi läinud, kuna näiteks elektri ja maagaasi puhul on turuhinnad veelgi utoopilisematesse kõrgustesse kerkinud.

Ühelt poolt tahaksid tarbijad loota, et rekordhinnad kütuseturul on selleks korraks oma lae leidnud, teisalt on hirmutavad näited teised energiatooted, mille põhjal võiks ennustada, et mootorikütustel on hinnatõusuks veel ruumi küll.