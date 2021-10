Sellel on mingi põhjus, miks me räägime just nii, nagu räägime. Kas see põhjus on lihtne või keeruline mõista, või kas see põhjus on üldse teada, ei ole sealjuures oluline. Saavad ju isegi väikelapsed suhtlemisega suurepäraselt hakkama. Kuidas aga võiks masinad sama kaugele jõuda?