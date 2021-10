Meie iidse kultuuriloo on loonud neli rahvast: Kunda kultuuri kalurkütid, kammkeraamikud, nöörkeraamikud ja soome-ugri esivanemad. On selge, et 11 000 aasta jooksul on inimesed uskunud üpris erinevaid asju. Tõmmates mõttelise joone kiviaja inimese maailmapildist tänapäevase uskude paabelini (Eestis on praegu umbes sadakond usku), oleks kõige täpsem vastus, et me esivanemad on uskunud «kõike».