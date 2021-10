Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Järgmisel kahel nädalal on Eesti ja maailma meedias üheks keskseks teemaks kliimamuutuse ohjeldamine, sest Glasgow’s kogunevad riikide esindajad, et arutada, kuidas edasi minna olukorras, kus metsatulekahjud, tormid ja massiivsed üleujutused on üha sagedamini kimbutamas rahvaid erinevatel mandritel.