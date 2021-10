Viimasel aastakümnel on erinevad lääne ühiskonnad – sealhulgas ka Eesti ühiskond – kogenud tugevat polariseerumist. Oleme sunnitud võtma pooli vaidlustes, mida me varem ettegi poleks kujutanud. Võimalikud pagulaskvoodid, rändepakt ning samasooliste abielu on mõned näited teemadest, mille ümber sellised vastandused on tekkinud. Covid-19 vastu vaktsineerimise küsimuses on aga vastandumine ja ärevus jõudnud uuele tasemele. Vaktsineerimise kohta peab otsuse tegema igaüks, samas kui ühiskond on lõhestunud vaktsineerimise pooldajate ning sellest keeldujate vahel. Siit tõstatuvad küsimused, milline valitsusepoolne sekkumine on õigustatud. Inimeste arvamused lahknevad tõsiselt, hoolimata süvenevast meditsiinilisest kriisist.