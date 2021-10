Meditsiiniväljaannete peatoimetajate kirjutatud juhtkirjas hoiatatakse, et globaalne soojenemine ja looduskeskkonna hävimine ohustab inimeste tervist sedavõrd palju, et kiiremas korras tuleb kasutusele võtta hädaabinõud, mitte tegeleda ainult koroonateemaga. Pandeemia saab millalgi läbi, kuid kliimakriisi vastu ei ole võimalik vaktsineerida. Valitsused peavad tegema põhjalikke muudatusi selles, kuidas meie ühiskonnad ja majandus on korraldatud ning kuidas me elame.