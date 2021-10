Kaspar Kurve FOTO: Erakogu

Koroonasituatsioon on tõsine, äärmiselt tõsine. Seda aduvad, otse loomulikult mõne erandiga, sisuliselt kõik eestlased. Seda adub vähemalt retoorikas ka meie valitsus, ei möödu päevagi kui Kaja Kallas või Tanel Kiik ei ütleks, et oleme kriisis. Mul on iseenesest hea meel, et me oleme vähemalt selle tõdemuseni jõudnud, aga...



Elevant on toas, aga ikka ja jälle suudetakse sellest mööda vaadata. Kuidas kriisi lahendada? Igapäevane mantra on see, et vaktsineerige, mis on iseenesest õige mõte. Vähendage kontakte – jah, ka see on õige soovitus. Kõik kritiseerivad ka (vildakat) kommunikatsiooni – samuti õige. Aga sellest on vähe kasu, numbrid räägivad enda eest.

Mida siis teha? Täpselt seda, mida ükski poliitik või erakond ei julge välja öelda – vaja on kehtestada eriolukord ja teha seda viivitamatult. Loomulikult on see äärmiselt ebameeldiv, seda nii vaimse tervise, sissetulekute jpm kontekstis. Aga see on tänases Eestis ainuvõimalik lahendus – või ongi eesmärk teha Eestist kohe-kohe Läti 2.0?