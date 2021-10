Friedman rääkis muidugi riigibürokraatia abil rikkuste ümberjagamise silmakirjalikkusest ja ebaefektiivsusest, aga koroonaliberaalide kohta võiksime hetkel samuti öelda, et «nad on liberaalsed ainult teiste inimeste tervisega». Ent probleemiks pole niivõrd nende pahatahtlikkus kui meie meditsiinisüsteemi ja eetiliste tõekspidamiste kohanematus indiviidi õigusega soovituslikust (ennetavast) ravist keelduda – isegi kui see on äärmiselt ebamõistlik.