Üha rohkem riike seisab silmitsi üpriski ebameeldiva kombinatsiooniga: majanduskasv on kesine, kuid inflatsioonisurve üha tugevam. Sellist kombinatsiooni nimetatakse stagflatsiooniks (stagnatsioon + inflatsioon) ning majanduse ajalooga tuttavad inimesed teavad, et see on üks ääretult vastik keskkond, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel.