See, mis toimub Malis, on kui suurepärane illustratsioon veereva lumepalli efektile. Konflikt algab just nagu väikesest sündmusest, aga lõpuks jõuame me välja suure maailma geopoliitikani. Kas Eesti saab sellest kõrvale jääda? Ma arvan, et see on võimatu.