Postimehe veebiversioonis ilmus 23. oktoobril Türgi suursaadiku Süleyman İnan Özyıldızi Eesti-Türgi diplomaatiliste suhete taastamisele pühendatud lugu. Muu hulgas kirjutab suursaadik: «Euroopa Liitu astumine on jätkuvalt Türgi strateegiline eesmärk. Sellega seoses peame väga tähtsaks Eesti kui tõelise sõbra ja liitlase jätkuvat toetust meie liitumisprotsessile».

Saadik jätkab: «See tugi on eriti väärtuslik ja tähendusrikas ajal, mil mõne ELi liikmesriigi valitsuse lühinägelike ja poliitiliselt motiveeritud seisukohtade tõttu, mis tuginevad ebaõiglastel eelarvamustel, püütakse Türgit tema õiguspärasest kohast Euroopa Liidu riikide peres ilma jätta».

Suursaadiku mainitud «lühinägelikud ja poliitiliselt motiveeritud seisukohad» puudutasid ülima tõenäosusega kümne riigi avaldust Türgi inimõiguslase Osman Kavala kohta. Kavala on kinni peetud juba neljandat aastat ning tema vabastamist nõudsid ühisavalduses kümme riiki. ELi riikidest on seal Saksamaa, Taani, Soome, Rootsi, Norra ja Holland. Muudest riikidest on tähtsaim kahtlemata USA.