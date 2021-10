Altlandiülene läbikäimine kätkeb endas kindlasti enamat kui lihtsalt sõjalist julgeolekut, hõlmates ka siirast koostöösoovi ning ühiseid väärtusi. Vajadus ühist pärandit kaitsta on jäänud sama aktuaalseks, kui see oli NATO loomise ajal 72 aastat tagasi, kirjutab välisminister Eva-Maria Liimets (Keskerakond).

Püsivad partnerlus- ja liitlassuhted on olnud maailma ja Eesti ajaloos pigem erand kui reegel. Meile on need suhted samas eksistentsiaalselt olulised, peame toimivaid suhteid hoidma ja rahvusvahelisse reeglitel põhinevasse õiguskorda pidevalt investeerima.