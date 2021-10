Pekingi võimud sirutavad taas käe oma solvangute sõnaraamatu järele. Taiwani delegatsioon on sel nädalal Euroopas ringreisil ja külastab Tšehhi Vabariiki, Slovakkiat ja Leedut. Taiwani välisministril Joseph Wu’l on ametlikud kohtumised Tšehhi senati spiikri Miloš Vystrčili ja Praha linnapea Zdeněk Hřibiga. Mandri-Hiina ametnikud jälgivad tähelepanelikult Wu «ringisebimist», ütles pressiesindaja ja ähvardas võtta «vajalikke meetmeid» nende suhtes, kes temaga kohtuvad.

Senine peamine õppetund on see, et Hiina öeldud jämedused ei ole vastavuses tema tegudega. Tšehhi delegatsioon külastas augustis Taiwani ja rikkus Mandri-Hiina režiimi keeldu, mis keelab poliitilised kontaktid sellega, mida peab oma mässuliseks provintsiks. Midagi erilist ei juhtunud. Paljureklaamitud diplomaatilised ja kaubandussanktsioonid ei ole heidutanud Leedut, kes algatas sellel aastal mässu Hiina Euroopa vaesemate riikide jaoks mõeldud kauplemis- ja investeerimisraamistiku 17 + 1 vastu ning kavatseb avada Vilniuses Taiwani esinduse. Leedu seimi Taiwani sõprusrühma esimees Matas Maldeikis on teatanud, et kavatseb viia detsembris delegatsiooni Taiwanile.