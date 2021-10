Lasteaia riiklikust õppekavast eemaldati juba 2008. aastal jõustunud muudatustega sõnad poiss ja tüdruk. Mõni aeg hiljem ilmus välja isehakanud seksuaalkoolitaja Rita Holm, kes laulab lastele valjult suguelunditest, olgugi et riiklikus õppekavas laste sugu enam ei eksisteeri. Sama kummaline olukord võib peagi tekkida ka seoses rahvusega – lendu läinud ühtse Eesti kooli idee ei pea oluliseks, mis rahvusest laps on. Paraku pole sel juhul oluline ju seegi, mis keeles lapsi õpetada.

Näiteks võib täna n-ö eestikeelsesse sõimerühma komplekteerida 12 vene ja 6 eesti emakeelega last. Venekeelsete laste vastuvõtmisest keelduda ei saavat, kuna see solvab ja diskrimineerib. Nii ongi Eestis kujunenud kummaline olukord, et eesti lapsele pole eestikeelse keskkonnaga lasteaed tagatud, küll aga on tagatud vene lapsele venekeelne lasteaed.